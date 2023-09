Liebes-Aus bei Julian Zietlow! Skandal-Influencer und Kate sind getrennt

Skandal-Influencer Julian Zietlow (38) und Kate Kolosovskaia (25) gehen fortan getrennte Wege. © Screenshot/Instagram/katekolosovskaia

Das gab Kate am Dienstag auf ihrem inzwischen gelöschten Instagram-Kanal bekannt. "Julian und ich sind nicht länger zusammen", offenbarte die 25-Jährige in einer Fragerunde in ihrer Story. Was ist passiert?

"Vor einigen Tagen wollte ich mit Julian für eine Woche nach Bali fliegen und danach zusammen nach Phangan zurückkehren ... Doch in der Nacht hörte ich eine innere Stimme, auf die ich in den vergangenen Wochen nicht hören wollte: 'Du bist unglücklich'", berichtete Kate.

Zudem habe sie erkannt, dass ihr Sohn ihren Lebensmittelpunkt bilden sollte, schrieb die junge Russin weiter. Zietlow sei angesichts der Trennung in Tränen ausgebrochen, habe aber Verständnis gezeigt.

Dennoch seien sie und der frühere Fitness-Coach im Guten auseinandergegangen, betonte Kate. Er sei "die Liebe ihres Lebens" gewesen. Julian Zietlow hat sich zu dem erneuten Rückschlag noch nicht öffentlich geäußert.

Der Berliner und das Model hatten sich im Februar bei einem Aufenthalt beim sektenähnlichen Bashar-Kult auf Koh Phangan in Thailand kennengelernt. Zietlow, dessen Ehe mit Alina Schulte im Hoff (36) da schon am Ende war, verliebte sich Hals über Kopf!