Reisebus voller Frauen: Brautmode-Herrmann wird zum Touristen-Hotspot

Dresden - Es gibt Führungen durch die Semperoper oder auch durch die Stadt. Aber durch ein Brautmodengeschäft? Verrückt, aber wahr! Am Freitag brachte ein Reisebus Fans aus Oberösterreich nach Dresden - zu VOX-Star Uwe Herrmann (62, "Zwischen Tüll und Tränen") ins "Weiße Gewölbe" am Wiener Platz.

Trotz Regen marschiert die Damengruppe bestens gelaunt vom Bus zum Brautmodengeschäft. © Norbert Neumann

"Uwe ist ja noch viel fescher als im TV", tuscheln die Damen. Eine Stunde nur hat er Zeit, inklusive Selfies. Herrmann steckt mitten in den Dreharbeiten für neue Folgen.

Am Vortag noch stand er auf Mallorca vor der Kamera, am Wochenende dreht er in Heringsdorf. Ein VOX-Kamerateam ist auch bei der Damen-Führung dabei - die Österreicherinnen werden sich im Herbst in einer Folge der Show wiedersehen.

"Ich nehme für die Führung kein Geld. Sie ist eine große Ausnahme, schließlich will ich mit Kleiderverkauf und nicht mit Führungen Geld verdienen", frotzelt Herrmann.

"Aber ich bitte um Spenden für das Tierheim in Gröbern und den Chemnitzer Verein 'Lukas' Stern', der Menschen letzte Wünsche erfüllt."

Beide Spenden-Empfänger unterstützt Herrmann seit vielen Jahren.