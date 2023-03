Jurassic-Park-Star Sam Neill hat Krebs! "Werde möglicherweise sterben"

Schauspieler Sam Neill (75) hat in seinen Memoiren enthüllt, dass er an Blutkrebs leidet. © ANDER GILLENEA / AFP

Die dramatischen Neuigkeiten enthüllte Neill als Teil seiner bald erscheinenden Memoiren, wie er in einem Interview mit "The Guardian" verriet.

Dabei sagte der "Jurassic Park"-Star, dass er "möglicherweise sterben" werde. Weiterhin erklärte Neil, dass er keine Angst habe zu sterben, es ihn jedoch "nerven" würde, da er durchaus gern noch etwas länger leben wolle.

Die Diagnose und die damit einhergehende Behandlung hätten ihn schließlich dazu gebracht, mit dem Schreiben seiner Memoiren anzufangen. "Ich liebe es, zu arbeiten", so Neill. "Das wurde mir plötzlich genommen."

Die Arbeit an seinem Buch hätte ihm "einen Grund gegeben, durch den Tag zu kommen". Binnen eines Jahres habe er "Did I Ever Tell You This", so der Titel des Buches, fertiggestellt. Am 21. März sollen die Memoiren nun erscheinen.

Sam Neill ist seit fast fünf Jahrzehnten im Showbusiness aktiv. Seinen großen Durchbruch feierte er 1993 in der Rolle des Archäologen Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs "Jurassic Park". Es folgten weitere Rollen in Filmen wie "Event Horizon" (1997) und der Hit-Serie "Peaky Blinders".