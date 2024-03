Ekel-Auftritt von Justin Biebers Schwägerin: Widerlich, was sie nach einer Barfrau wirft

Savannah (USA) - Die Schlagzeilen rund um Justin Bieber (30) und seine Ehefrau reißen nicht ab. Diesmal betrifft es allerdings nicht die beiden selbst - vielmehr hat sich Haileys (27) ältere Schwester offenbar so richtig danebenbenommen.

Model Alaia Baldwin Aronow (31) flog aus einem Club, nachdem sie Türsteher verletzt und eine Barkeeperin mit einem Tampon beworfen haben soll. © Bildmontage: Chatham County Jail, Screenshot/Instagram/alaiabaldwin

Ein ausgelassener Abend in einer Bar im US-Bundesstaat Georgia endete für Alaia Baldwin Aronow (31) am vergangenen Wochenende mit einer Festnahme - und so ganz unschuldig ist sie daran nicht.

Einem Bericht des Boulevardmagazins People zufolge werden ihr nicht nur Körperverletzung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Sie soll außerdem auf der Club-Toilette einen benutzten Tampon nach einer Barmitarbeiterin geworfen haben - ekelhaft!

Demnach habe es Videoaufnahmen gegeben, die zeigten, wie sich die Tochter von Stephen Baldwin unerlaubterweise in die Mitarbeitertoilette eingeschlossen habe.

Als die Mitarbeiter ihr sagten, dass sie das nicht dürfe und sie die Gästetoilette benutzen solle, sei das Model ausgerastet. So soll sie einem Türsteher einige Haare ausgerissen, einem anderen in die Genitalien getreten haben. Die Überwachungsaufnahmen beweisen dies.

Einer Barkeeperin soll sie gesagt haben, sie müsse sich übergeben und ihren Tampon wechseln - offenbar ebenjener, den sie kurze Zeit später in Richtung der Frau geworfen habe.