Große Sorge um Justin Bieber: "Er trifft einige wirklich schlechte Entscheidungen"

Geht es dem Musiker gut? Mehrere Personen sollen aktuell sehr besorgt um das Wohlergehen von Justin Bieber (31) sein.

Gegenüber People soll eine Quelle verraten haben, dass gleich mehrere Personen, die dem "What Do You Mean?"-Sänger nahe stehen, sehr besorgt seien.

"Er hat im Moment mit vielen verschiedenen Dämonen zu kämpfen", so der Insider. "Er trifft in letzter Zeit einige wirklich schlechte Entscheidungen, die sich weiter auf Freundschaften, Geld und Geschäft auswirken."

Zuvor hatte sich ein ehemaliges Team-Mitglied von Bieber an den Hollywood Reporter gewandt und erklärt, dass der 31-Jährige aktuell etwas "verloren" sei.

"Ihn so zerfallen zu sehen ..., das ist die Verkörperung von jemandem, der seine Bestimmung nicht lebt. Er ist verloren. Es gibt niemanden, der ihn beschützt, weil es niemanden gibt, der bereit ist, nein zu ihm zu sagen. Denn wenn du nein sagst, fliegst du raus."

Außerdem erklärte der Insider, dass Bieber Schulden in Millionenhöhe habe, seitdem er seine "Justice"-Tour im Jahr 2022 absagen musste. Gerüchte, die ein Vertreter des Popstars vehement dementiert.