Justin Bieber schießt gegen eigene Marke: "Verschwendet nicht Euer Geld!"

Das hat gesessen. Zwar hat er den Post seither wieder gelöscht. Ein Video von vergangener Woche ist auf seinem Account jedoch weiterhin zu sehen. Darauf spaziert ein animierter Justin in ein Haus voller "Drew"-Artikel, zündet ein Streichholz an und lässt das gesamte Haus schließlich in Flammen aufgehen. Anschließend geht er auf seine Frau und den gemeinsamen Sohn Jack zu.

Justin Bieber (31) scheint sich mit seinem "Drew"-Team zerstritten zu haben. (Archivbild) © Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Das ist ein Schlag ins Gesicht für all die Menschen, die hart am nächsten Drew-House-Release gearbeitet haben", erklärte eine Quelle gegenüber People.

Vor allem, da viele Mitarbeiter von den schweren Bränden in Los Angeles betroffen waren. "Das Video, in dem er das Haus niederbrennt, ist höchst unangemessen und unsensibel. Aber so ist er nun einmal."

Aktuell sorgt Justin Bieber immer wieder mit kryptischen Instagram-Beiträgen und besorgniserregenden Auftritten für Aufsehen.

So wirkte es in letzter Zeit häufig so, als würde er in der Öffentlichkeit unter dem Einfluss von Drogen stehen - was sein Team vehement bestreitet. Außerdem teilte online Posts, in denen er sich anscheinend über seine nun verlobte Ex-Freundin Selena Gomez (32) lustig machte.