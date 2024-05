Justin-Bieber-Fans ganz aus dem Häuschen: Verrät Hailey hier das Geschlecht des Babys?

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (27) erwarten ihr erstes Kind! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/justinbieber, Instagram/Screenshot/haileybieber

Anfang Mai machten das US-Model und Pop-Star Justin Bieber (30) die freudigen News bekannt: Die Turteltäubchen erwarten erstmals Nachwuchs!

Seither versorgt Hailey ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen aus ihrem Schwangerschaftsalltag. Egal ob beim Eisessen, beim Entspannen in der Sonne oder beim Posieren in schicken Outfits - ihre Follower bekommen kaum genug von der Unternehmerin und ihrer nicht mehr ganz so kleinen Kugel.

Kein Wunder, dass die werdende Mama somit auch am gestrigen Samstag wieder einmal zu ihrem Handy griff, um einige Momentaufnahmen der vergangenen Wochen zu teilen. Dieses Mal wurde das Netz dabei jedoch stutzig. Hat die Ehefrau von Justin Bieber etwa einen Hinweis auf das Geschlecht ihres Nachwuchses gegeben?

Für eine Bilderreihe auf ihrem Insta-Account posierte Hailey unter anderem mit einer riesigen Teekanne in den Händen und schrieb dazu: "Little cherry blossoms on my nails little cherry blossom in my belly" (Deutsch: kleine Kirschblüten auf meinen Nägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch).