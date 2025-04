Fragwürdiger Post: Gehen die Emotionen mit Justin Bieber durch?

"Dreht Justin Bieber wegen Selenas Verlobung durch?? Karma ist real" oder "So ein unreifer Typ, oh mein Gott, er ist Vater eines Babys. Es ist fast ein Jahrzehnt her – wann wird er endlich darüber hinwegkommen?", schrieben einige Fans auf der Plattform X und spielten damit auf die endgültige Trennung der beiden im Jahr 2018 an.

Dazu stand der Text: "Frauen in sozialen Medien , wenn sie sich verloben." Schnell zählten seine Fans eins und eins zusammen und verbanden den kryptischen Post mit der " Lose You to Love Me "-Sängerin.

Justin Bieber (31) und Hailey (28) haben im September 2018 geheiratet. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Nur wenige Monate später heiratete der 31-Jährige Hailey Bieber (28),seine heutige Frau und Mutter seines Kindes.

Doch auch Gomez wurde erst vor wenigen Wochen nachgesagt, dass sie in ihrem neuen Album "I Said I Love You First" über ihren Ex singt. Im Song "How Does It Feel to Be Forgotten" singt der Popstar die Zeilen:

"Du bist so peinlich (...)

Weine, wenn niemand zusieht (...)

Ich kann es mir nicht vorstellen (...)

Wie fühlt es sich an, vergessen zu sein?"

Zusätzlich gibt es schon lange Gerüchte darüber, dass es in der Ehe zwischen Justin und Hailey kriselt. Das Verhalten des "Baby"-Sängers sei laut seinen Fans schon länger merkwürdig.

Erst vor wenigen Tagen entfolgte ihm die 28-Jährige sogar auf Instagram, was für großen Aufruhr sorgte.