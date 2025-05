Milliarden-Deal für Hailey - doch Ehemann Justin Bieber soll tief in den Schulden stecken

Hailey Bieber (28) kooperiert mit ihrer Marke "Rhode" ab sofort mit "e.l.f. Beauty". © Evan Agostini/Invision/dpa

Die 28-Jährige hat vor wenigen Tagen einen unglaublichen Milliarden-Dollar-Deal (umgerechnet rund 887 Millionen Euro) für ihre Beauty-Marke "Rhode" unterzeichnet.

Wie Page Six berichtet, ist die Marke nun Teil von "e.l.f. Beauty".

"Der Deal über eine Milliarde US-Dollar umfasst 800 Millionen US-Dollar, die bei Vertragsabschluss in einer Kombination aus Bargeld und Aktien gezahlt werden, vorbehaltlich üblicher Anpassungen, sowie eine zusätzliche Earnout-Zahlung von 200 Millionen US-Dollar, die an das zukünftige Wachstum der Marke über einen Zeitraum von drei Jahren gebunden ist", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Auf Instagram zeigt sich das Model begeistert. Sie schrieb, der Deal habe sie "belebt, begeistert und mehr denn je bereit gemacht, eine noch größere Rolle" bei "e.l.f. Beauty" sowie "Rhode" zu übernehmen.

Während es bei Hailey also rundläuft, häufen sich Berichte über finanzielle Probleme bei Justin. Dieser habe in den vergangenen Jahren Schulden angehäuft, die durch eine abgesagte Tournee im Jahr 2022 entstanden sein sollen.