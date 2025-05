Nach zahlreichen Negativ-Schlagzeilen: Justin Bieber meldet sich mit kryptischen Posts

Los Angeles (USA) - In den vergangenen Wochen sorgte Justin Bieber (31) für eine brisante Schlagzeile nach der anderen, die die Sorgen seiner Fans immer weiter wachsen ließen. Nun meldet sich der Sänger mit kryptischen Posts in den sozialen Medien.

In einem ersten Post auf seinem Instagram-Kanal betitelt er sich selbst als einen "durchschnittlichen, fehlerhaften Typen" und gesteht, Sachen getan zu haben, die andere verletzt hätten. Der Popstar zeigt sich einsichtig und vertraut darauf, in Zukunft weiterzuwachsen und an sich zu arbeiten.

Was folgt, ist ein dritter nachdenklicher Post, in welchem er schreibt: "Ich habe Gott wirklich gebeten, mir zu helfen, das Beste in den Menschen zu sehen. Selbst nachdem ich so ausgenutzt wurde."

Es sei einfacher mit dem Finger auf andere zu zeigen, als selbst Verantwortung zu übernehmen, fährt der "Sorry"-Interpret fort. Die Gier im eigenen Herzen zu kontrollieren sei schwierig, nur Gott könne diese entfernen.

"Sich mehr anzustrengen wird nichts nützen. Weil ich es versucht habe", endet er seine emotionale Botschaft.