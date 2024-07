Jubiläums-Dschungelcamp: Reality-Queen Kader Loth ist bestens vorbereitet

Dennoch habe sich ihre Einstellung gegenüber Menschen nicht geändert. Auf ihre Mitcamper habe sie immer noch keine Lust. "Menschen können manchmal schlimmer sein als echte Schlangen", so die TV-Darstellerin.

Bereits bei der Ankunft im Camp war sie völlig überfordert. Dass sie in einen echten Dschungel kommt, hätte sie damals nicht erwartet. "Ich bin dieses Mal vorbereiteter - mental bin ich vorbereitet, auch körperlich", so die 51-Jährige gegenüber RTL .

Auch die Ex-"Mieten, Kaufen, Wohnen"-Schauspielerin ist bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" dabei. Ob die beiden dieses Mal wieder aneinandergeraten oder Kader sich neue Feinde machen wird, bleibt abzuwarten.

Ab dem 15. August wird Kader dann in Südafrika zeigen, was in ihr steckt.