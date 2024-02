Kader Loth: Warum ihr Kinderwunsch an der Wohnung scheitern könnte

Die beiden hatten sich in den vergangenen Jahren auf ihre Karriere konzentriert und keine Zeit für Kinder gehabt. Nun wollen sie sich voll und ganz der neuen Herausforderung widmen.

Zuletzt sah man das Paar in der TV-Show "Temptation Island VIP". © Hannes P. Albert/dpa

Kader und Ismet wären mit 51 und 53 Jahren zu alt. Dabei ist das Alter nicht das einzige Problem. "Unser Kinderwunsch hängt von unserer Wohnung ab", so Kader.

Die Zwei-Zimmer-Wohnung des Paares sei mit 90 Quadratmetern zu klein. Um ein Kind zu adoptieren, bräuchten die beiden mindestens eine Drei-Zimmer-Wohnung. Bereits seit zwei Jahren versucht das Paar in Berlin eine neue Wohnung zu finden. Bisher haben sie noch nichts Passendes gefunden.

Aufgeben will das Paar trotzdem nicht. "Eine Hoffnung habe ich noch. Im Ausland kann man auch Kinder adoptieren. Das würde ich gerne machen. Es spielt keine Rolle, wie alt wir sind, oder was wir für eine Wohnung haben. Wir wollen einfach gute Eltern sein", so der 53-Jährige.

Kader will hingegen lieber in Deutschland adoptieren und dafür eine passende Wohnung finden. Fest steht: Die beiden geben nicht auf und wollen sich ihren Kinderwunsch auf jeden Fall erfüllen.

Ismet weiß genau, dass er gut mit Kindern kann und ein wundervoller Vater wäre. Kader fügt lachend hinzu: "Weil sie nicht wissen, was du für ein Monster bist". Das ist wahre Liebe!