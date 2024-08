Kader Loth spricht über ihre Mini-Rente: "Das ist wirklich erschreckend"

Zudem fügte sie hinzu, dass sie in ihre Privatrente investiere und mehrere Versicherungen abgeschlossen habe.

"Deshalb sorge ich natürlich vor. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier mitmache", so die Ex-"Big Brother"-Teilnehmerin.

Zurzeit ist der TV-Star in der Jubiläumsausgabe von "Ich bin ein Star - Der Showdown der Dschungel-Legenden" zu sehen. Bereits 2017 nahm sie am "Dschungelcamp" teil. Damals habe sie circa 80.000 Euro Gage erhalten.

"Dschungelcamp", "Big Brother", "Ex on the Beach" und Co. - Kader Loth ist auf die Gagen der TV-Formate angewiesen. © RTL / Stefan Gregorowius

Sie habe großen Respekt vor dem Alter - vor allem in finanzieller Hinsicht. "Auch wenn Immobilien sehr teuer geworden sind, habe ich darüber nachgedacht, noch eine zu kaufen", ergänzte die selbsternannte Reality-Queen. Diese seien eine gute Geldanlage.

Aus diesem Grund nehme sie auch in regelmäßigen Abständen an Reality-TV-Formaten teil. "Ja, das Geld ist verlockend - das muss man ehrlich sagen", so Kader.

Dabei dürfe man auch nicht vergessen, "dass einiges von der Gage an das Finanzamt geht."

Die TV-Bekanntheit wolle versuchen, so lange wie möglich an verschiedenen Formaten teilzunehmen.

Nur so gehe sie ihrer großen Angst, irgendwann auf der Straße zu sitzen, aus dem Weg.