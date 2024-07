Kader Loth in Jeans und T-Shirt? "Privat will ich überhaupt nicht auffallen!"

Kader Loth (51) und Ismet Atli (54) sind seit rund sieben Jahren verheiratet. © Laura Voigt

Bei der "Apart"-Fashionshow anlässlich des 25. Geburtstags der Modemarke in Berlin ließ sich auch die 51-Jährige mit Mann Ismet Atli (54) blicken.

Beide waren top gestylt und abgestimmt in schwarz-weißen Klamotten. TAG24 hakte nach: Was ist für beide der perfekte Sommer-Look? "Ab 25 Grad und aufwärts trage ich nur noch Sandalen. Dazu noch ein luftiges Hemd und kurze Shorts. Und mit Basecap am besten - für den optimalen Sonnenschutz", so Ismet.

Bei der Reality-Queen hängt es hingegen von der Laune ab. "Im Alltag trage ich am liebsten Latschen und bin sportlich unterwegs. Auch überhaupt nicht gestylt. Lieber mit weitem T-Shirt und Jeans", gesteht Kader.

Privat habe sie lieber ihre Ruhe und wolle überhaupt nicht auffallen.

"Wie andere sich schick für die Arbeit machen, so style ich mich für Veranstaltungen oder TV-Sendungen. Zu Hause bin ich lieber bequem unterwegs und gönne meiner Haut etwas Ruhe von der Schminkerei."