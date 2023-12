Kader Loth will zum ESC: "Den letzten Platz würde ich nicht machen"

Berlin - Reality-Queen Kader Loth will 2024 den Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö aufmischen! Für den Vorentscheid hat sich die 50-Jährige bereits beworben.

Auch einen Song gibt es schon: "Diva" ist ein Mix aus elektronischem Discopop à la Kylie Minogue (55) und Schlager und kommt mit Zeilen wie " Ich bin mehr/Als das Bild, Make-up und Tattoo " daher. Loth will hier also mit einigen Vorurteilen aufräumen.

Der deutsche Vorentscheid wird am 16. Februar 2024 im Ersten übertragen. Der 68. European Song Contest geht dann vom 7. bis zum 11. Mai im schwedischen Malmö über die Bühne.

"Ich habe mich vor acht Wochen beworben. Dafür musste ich Unterlagen ausfüllen, auf denen ich unter anderem gefragt wurde, wie lange ich schon Musik mache und warum ich zum ESC will", verriet Loth im Interview mit RTL .

Im vergangenen Jahr fand das ESC-Finale in Liverpool statt. © Peter Kneffel/dpa

Schließlich habe sie mit einer Gesangslehrerin, einem Hit-Produzenten und einer Musik-Managerin ein schlagkräftiges Team an ihrer Seite.

"Den letzten oder vorletzten Platz würde ich auf jeden Fall nicht machen. Man hält von mir vielleicht nicht viel, aber ich glaube, ich würde einige positiv überraschen", betonte Loth im RTL-Interview.

Die Diva spielt damit natürlich auf das schlechte Abschneiden der deutschen Kandidaten in den vergangenen Jahren an.

Und hat gleich eine Lösung parat: "Beim ESC sollten für Deutschland keine Männer mehr antreten dürfen. Sie haben sich in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert", so Loth in "Bild".

Und tatsächlich wurden die bisher einzigen beiden deutschen Siege beim ESC von Frauen geholt. Nicole (59) gewann 1982 mit "Ein bisschen Frieden", 2010 holte Lena Meyer-Landrut (32) mit "Satellite" den Titel.