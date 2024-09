Kai Pflaume trifft Apple-CEO Tim Cook: Gespräch sorgt für Verwunderung

München/Silicon Valley - Auch Kai Pflaume (57) berichtete auf seinem YouTube-Kanal von dem mit Spannung erwarteten Apple-Event am Montag in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien. Dabei traf der "Wer weiß denn sowas?"-Moderator sogar auf den CEO Tim Cook (63) - und plauderte mit dem Nachfolger von Apple-Gründer Steve Jobs (†56) über ein überraschendes Thema.

Dann erkundigt sich der ARD-Moderator noch nach der Europa-Reise von Cook. "Ich habe in Slowenien und Wien Halt gemacht und bin auch erst am Samstag zurückgekehrt. Ich spüre immer noch den Jetlag. Aber es war fantastisch", berichtet der Silicon-Valley-Milliardär.

Vor zwei Jahren besuchte Cook zusammen mit Pflaume bereits die Münchner Wiesn. Die YouTube-Follower von Kai Pflaume sind begeistert von dessen Netzwerk. "So crazy, dass Kai so gute Connections zum CEO hat" und "Kai einfach Best Friends mit Tim Cook. Ich komme nicht drauf klar", schreiben sie in den Kommentaren.