Kamerafrau am Filmset erschossen: Neue Anklage gegen Alec Baldwin!

Santa Fe (New Mexico/USA) - Erneute Wende im "Rust"-Drama : Hollywood-Star Alec Baldwin (65) muss sich nun doch wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Alec Baldwin (65) wurde wegen des tödlichen Schusses auf Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) erneut angeklagt. © Montage: Screenshot/Instagram/halynahutchins, Santa Fe County Sheriff's Office/ZUMA Press Wire Service/dpa

US-Schauspieler Alec Baldwin ist nach dem Tod einer Kamerafrau durch einen Schuss-Vorfall am Set des Westerns "Rust" von einer Grand Jury wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Dies gab das zuständige Gericht im US-Staat New Mexico am Freitag bekannt.

Die Sonderermittler der Anklage hatten den Fall im vorigen Jahr einer Grand Jury vorgelegt, um ein neues Strafverfahren gegen Baldwin anzustrengen.

Eine Grand Jury untersucht in den USA nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft Straftaten und entscheidet, ob Anklage erhoben werden soll.

Bei den Dreharbeiten zu dem Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe war die Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) im Oktober 2021 tödlich verletzt worden.

Auch Regisseur Joel Souza (50) erlitt eine Schussverletzung. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte bei der Probe für eine Szene eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste.

In dem Colt steckte eine echte Kugel. Es ist unklar, wie die scharfe Munition ans Set gelangte.