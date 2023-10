Kampfansage von Arnold Schwarzenegger? "Ich wäre ein großartiger US-Präsident"

London - Egal ob Republikaner oder Demokraten: Über Arnold Schwarzenegger (76) als Präsidenten würden sich wahrscheinlich viele US-Amerikaner freuen. Klar ist: Der Schauspieler und Ex-Politiker traut sich den Job auf jeden Fall zu. Wäre da nur nicht ein berühmter, lästiger Teil der US-Verfassung. Oder sagt Arnie sogar der "Constitution" den Kampf an?

Arnold Schwarzenegger (76) als Nachfolger von Joe Biden (80) und Donald Trump (77)? Viele würden sich wahrscheinlich darüber freuen. © Montage: dpa/Pool Reuters/Jonathan Ernst, dpa/AP/Stefan Jeremiah, dpa/Invision/Evan Agostini

Diese verbietet es bekanntermaßen, dass nicht in den USA geborene Menschen US-Präsident werden können. Wer Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten werden will, muss "Natural born citizen" sein!

Doch zumindest mit dem Gedanken hat Schwarzenegger schon öfter gespielt - oder steckt sogar mehr dahinter? "Ich meine, okay, da ist die Verfassung. Wir brauchen unbedingt eine Einwanderungsreform, um das zu ändern", sagte der 76-Jährige im Gespräch mit der BBC.

Es klingt fast so, als wolle der gebürtige Österreicher den ganz großen Umbruch anstoßen. Ein wenig ruderte er dann aber doch zurück: "Es wäre ein bisschen egoistisch, wenn ich losgehen und versuchen würde, das Gesetz zu ändern."

Dass der "Terminator" eine realistische Chance hätte, es bis ins Weiße Haus zu schaffen, ist indes kaum zu bestreiten. Anders als beispielsweise in Deutschland wurden in den USA schon mehrmals "ungelernte" Politiker zum Regierungschef gewählt. Außerdem erfreut sich der Ex-Gouverneur Kaliforniens in Nordamerika großer Beliebtheit - sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern!

Schwarzenegger ist sich jedenfalls sicher: "Ich habe das Gefühl, ich wäre ein großartiger Präsident."