Sie spielte die Königin bei "Aschenbrödel": Karin Lesch ist tot

Berlin/Königs Wusterhausen - Die Schauspielerin Karin Lesch ist im Alter von 89 Jahren in einem Seniorenheim in Königs Wusterhausen gestorben.

Karin Lesch (†89) war in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" an der Seite von Rolf Hoppe (†87) als Königin zu sehen. (Archivfoto) © WDR/Degeto

Das haben jetzt Angehörige der gebürtigen Schweizerin gegenüber "Bild" bestätigt. Die Darstellerin starb demnach bereits am 12. März 2025.

Lesch dürfte den meisten aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bekannt sein. In dem tschechischen Weihnachts-Klassiker von 1973 verkörperte sie die Königin an der Seite von Rolf Hoppe (†87) - übrigens auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin.

Geboren wurde sie am 18. Mai 1935 in Zürich. 1947 zog sie gemeinsam mit ihrer Mutter zunächst nach Westdeutschland, bevor sie ihr Weg 1951 in die ehemalige DDR führte.

Lesch studierte Schauspiel in Berlin. Sie hatte Engagements an Theaterhäusern in Potsdam und Dresden und war vor ihrem Auftritt in "Aschenbrödel" in mehreren DEFA-Märchenfilmen zu sehen.