Flamme von Diego Pooth lässt Heidi Klum sitzen: "Weiß nicht, wie ich da gelandet bin!"
Köln - Im Frühjahr 2025 tanzte sich Diego Pooth (22) auf den "Let's Dance"-Olymp. Jetzt sorgt auch seine Freundin am Rande einer bekannten TV-Produktion für Aufsehen.
Nach dem Triumph in der RTL-Show gab es nicht nur herzliche Glückwünsche von Mama Verona (57) und Papa Franjo (56), sondern auch ein verdientes Liebes-Küsschen von der Frau an seiner Seite: Louisa Büscher.
Durch Pooths monatelange TV-Präsenz rückte auch sie plötzlich ins Rampenlicht. Das Ergebnis: Im Sommer 2025 nahm die attraktive Blondine dann auch prompt selbst an einer Show teil, wie sie jetzt auf ihrem Instagram-Kanal offenbarte.
Louisa ist Teil der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum (52). "Kurzer Fun Fact", schrieb sie in ihrer Story, "ja, ich war auch bei GNTM, beim Casting. Ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, ehrlich gesagt."
Sie habe nicht gewusst, dass am Tag ihrer Anwesenheit schon die erste Folge gedreht wird. "Ich dachte, das wäre so ein Vor-Casting. Erst mal wollte ich gucken, ob ich zum Casting eingeladen werde, so aus Spaß", führte die Studentin weiter aus.
Erst zwei Tage vor dem Casting habe sie ihre Bewerbung abgeschickt. Hingehen wollte sie auf jeden Fall, aber "nur, um zu gucken, ob ich weiterkomme". Dass sie dabei gleich vor Klum und Gast-Juror Jean Paul Gaultier (73) laufen musste, ahnte sie nicht.
Job und Welpe machten "Germnay's Next Topmodel"-Teilnahme unmöglich
Trotz des Überraschungseffekts erledigte die Pooth-Perle ihre Aufgabe mit Bravour. "Ich bin tatsächlich weitergekommen. Ich habe aber nicht weitergemacht, das war eigentlich nie der Plan", offenbarte sie ihren Followern gegenüber.
Die Episoden, die derzeit bei ProSieben ausgestrahlt werden, wurden bereits im Sommer 2025 aufgezeichnet. Zum damaligen Zeitpunkt habe eine Teilnahme einfach nicht in ihr Leben gepasst, wie Louisa offen und ehrlich zugab.
Kurz vor Beginn der Dreharbeiten nahm die Studentin eine neue Stelle an. Hätte sie an "GNTM" teilgenommen, "hätte ich keinen Job mehr gehabt, das wäre ja blöd gewesen". Die Model-Reise erstreckt sich im Erfolgsfall bekanntermaßen über mehrere Monate.
Eine Woche nach dem Casting in Köln haben sie und Diego außerdem ihre Hündin Daisy abgeholt. "Die war da ja auch noch ein Baby", erinnert sich Louisa. Es habe einfach nicht gepasst. Vielleicht kommt der richtige Zeitpunkt ja noch …
