Flamme von Diego Pooth lässt Heidi Klum sitzen: "Weiß nicht, wie ich da gelandet bin!"

Köln - Im Frühjahr 2025 tanzte sich Diego Pooth (22) auf den " Let's Dance "-Olymp. Jetzt sorgt auch seine Freundin am Rande einer bekannten TV-Produktion für Aufsehen.

Während seiner "Let's Dance"-Zeit unterstützte Louisa Büscher ihren Freund Diego Pooth (22) aus dem Publikum heraus. © Thomas Banneyer/dpa

Nach dem Triumph in der RTL-Show gab es nicht nur herzliche Glückwünsche von Mama Verona (57) und Papa Franjo (56), sondern auch ein verdientes Liebes-Küsschen von der Frau an seiner Seite: Louisa Büscher.

Durch Pooths monatelange TV-Präsenz rückte auch sie plötzlich ins Rampenlicht. Das Ergebnis: Im Sommer 2025 nahm die attraktive Blondine dann auch prompt selbst an einer Show teil, wie sie jetzt auf ihrem Instagram-Kanal offenbarte.

Louisa ist Teil der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum (52). "Kurzer Fun Fact", schrieb sie in ihrer Story, "ja, ich war auch bei GNTM, beim Casting. Ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, ehrlich gesagt."

Sie habe nicht gewusst, dass am Tag ihrer Anwesenheit schon die erste Folge gedreht wird. "Ich dachte, das wäre so ein Vor-Casting. Erst mal wollte ich gucken, ob ich zum Casting eingeladen werde, so aus Spaß", führte die Studentin weiter aus.

Erst zwei Tage vor dem Casting habe sie ihre Bewerbung abgeschickt. Hingehen wollte sie auf jeden Fall, aber "nur, um zu gucken, ob ich weiterkomme". Dass sie dabei gleich vor Klum und Gast-Juror Jean Paul Gaultier (73) laufen musste, ahnte sie nicht.