Schockmoment in Berlin: Lars Eidinger verletzt Zuschauerin mit Degen

Berlin - Aufregung an der Berliner Schaubühne: Dort ist am Donnerstag eine Aufführung abgebrochen worden, nachdem Lars Eidinger (50) versehentlich eine Zuschauerin mit einem Degen verletzt hatte.

Schauspieler Lars Eidinger (50) sorgt nicht nur mit seiner Kleiderwahl - wie hier bei der diesjährigen Berlinale-Eröffnung - für Gesprächsstoff. © Christoph Soeder/dpa

Während einer Aufführung von Shakespeares "Richard III." rutschte dem Schauspieler die Waffe aus der Hand - diese erwischte eine Zuschauerin am Kopf.

Nach Angaben der "Berliner Rundschau" ereignete sich der Unfall in der Szene, in der Richard III. seinen letzten Kampf gegen Richmond austrägt. Demnach glitt Eidinger der Degen unglücklich aus der Hand und traf eine ältere Frau in der ersten Reihe.

Der Schauspieler reagierte sofort, entschuldigte sich und eilte zur Verletzten. Er bat zudem darum, den Zuschauerraum zu beleuchten, um die Situation besser einschätzen zu können.

Als das Licht eingeschaltet wurde, zeigte sich, dass die Frau am Kopf blutete. Eine Ärztin aus dem Publikum kümmerte sich um die Frau und verließ mit ihr den Theatersaal. Lars Eidinger soll sichtlich unter Schock gestanden haben, sodass er die Aufführung kurz danach abbrach.