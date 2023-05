Kate Hudson oben ohne am Pool - ihr Bruder reagiert schockiert: "Jesus..."

Los Angeles (USA) - Eigentlich ist Kate Hudsons (44) Instagram-Account mit reichlich Familien-Fotos versehen. Doch ab und zu postet die Schauspielerin ("Almost Famous", " Glass Onion: A Knives Out Mystery ") auch mal etwas freizügigere Bilder von sich. Doch das scheint nicht jedem zu gefallen ...

Kate Hudson (44) bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. © AFP/Frederic J. Brown

Nicht nur in Deutschland, auch in Teilen der USA herrscht derzeit herrlichstes Wetter. Für Golden-Globe-Preisträgerin Kate Hudson Grund genug, einen schönen Nachmittag am Pool zu verbringen.

Am Dienstagabend (Ortszeit) postete die 44-Jährige deshalb gleich fünf Bilder von sich und ihrem (Früh-)Sommer-Idyll auf Instagram. Auf den Fotos waren neben ihrem Verlobten Danny Fujikawa und ihrer Tochter auch sie selbst gut zu sehen.

Zwei Bilder zeigen Hudson gar oberkörperfrei! Auf dem ersten Foto werden ihre Brüste lediglich von einem Buch und einem Herz-Emoji überdeckt, das andere zeigt die US-Amerikanerin von hinten, nur mit einem Hut und einer Bikini-Hose bekleidet.

Dazu schrieb sie "Suns out, buns (and huns) out", was sich mit "Sonne raus, Backen (und Schatzis) raus" übersetzen lässt. Dann rundete sie den Post noch mit dem Hashtag #summerready ab.

Die Begeisterung unter ihren 17 Millionen Followern war groß, innerhalb weniger Stunden wurden die Fotos hunderttausendfach geliket. Nur einer schien (verständlicherweise) nicht so begeistert.