Mega-Star Ed Sheeran zurück in Hamburg: Drei Shows in drei Tagen!

Die erste Show am 4. Juli ist ein Zusatzkonzert, das spontan angesetzt wurde, weil das reguläre Konzert am 5. Juli im Nu ausverkauft war. Und auch am Sonntag, dem 6. Juli, handelt es sich um eine zusätzliche Show.

Der Sänger, der mit Hits wie "Shape of You", "Perfect" und "Thinking Out Loud" Musikgeschichte schrieb, gibt im Rahmen seiner großen "Mathematics Tour 2025" zahlreiche Songs zum Besten.

Das letzte Mal gab der Musiker im Jahr 2018 ein Konzert in der Hansestadt. (Archivbild) © Ian West/Press Association/dpa

Doch nicht nur in Hamburg, auch in anderen deutschen Städten gibt es den sympathischen Briten auf der Bühne zu sehen. Bereits vor den Volksparkstadion-Konzerten tritt der Musiker am 28. und 29. Juni in der MHP Arena in Stuttgart auf.

Nachdem Sheeran seinen Konzert-Marathon in Hamburg absolviert hat, geht es vom 5. bis 7. September in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf weiter. Neben den Terminen in Deutschland sind außerdem Auftritte in Frankreich, Italien, Norwegen, Belgien, Polen, Dänemark und der Schweiz geplant.

Wer sich an seinen letzten Hamburg-Auftritt auf der Trabrennbahn Bahrenfeld erinnert, weiß, was ihn erwartet: 2018 pilgerten 85.000 Fans zum Konzertabend.