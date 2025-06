Susan Sideropoulos nahm nach Tod von geliebtem Papa Zauberpilze

Alles in Kürze

Allerdings nicht, um sich zu berauschen und dem Schmerz zu entfliehen, sondern im Gegenteil: um sich dem eigenen Schmerz zu stellen und einen Umgang damit zu finden.

"Als eine Form von Trauer-Therapie habe ich eine Heilreise mit Zauberpilzen gemacht. Denn der bewusstseinserweiternde Wirkstoff in den halluzinogenen Pilzen kann auch heilen", berichtete Sideropoulos in der "Bild"-Zeitung.

Tatsächlich gibt es inzwischen einen ganzen Forschungszweig, der sich mit der Wirkung von Psilocybin - so der Name des psychoaktiven Wirkstoffs in den "Magic Mushrooms" - und anderen Psychedelika beschäftigt. Große Potenziale sehen Forscher etwa für den Einsatz bei professionell begleiteten Psychotherapien.

In Deutschland sind fast alle psychedelischen Substanzen allerdings verboten. Im Ausland bieten Psychotherapeuten, Heilpraktiker und Coaches entsprechende Therapien aber schon länger an. Für Susan Sideropoulos war der Tod ihres Vaters Pierro (†77) im Jahr 2024 der Anlass, es einmal zu probieren.

Mit dem Tod ihrer Mutter Edna (†46), die 1996 an Brustkrebs verstorben ist, habe sie bereits im Alter von 16 Jahren eine bestimmte "Überlebensstrategie" verinnerlicht: "Ich habe alles Schlechte unter den Teppich gekehrt! Worte wie 'Tod' durfte man in meiner Anwesenheit gar nicht sagen", verriet die Moderatorin in "Bild".

Das funktionierte auch lange Zeit einigermaßen gut, wie die 44-Jährige berichtete. Doch dann starb auch der ehemalige Hamburger Promi-Wirt Pierro an Krebs, zu dem Susan ein besonders inniges Verhältnis hatte.