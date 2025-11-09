Baby-Alarm bei Kate Merlan: Jetzt spricht sie von Nachwuchs

Köln - Schlägt für Kate Merlan (38) schon bald die große Stunde? Der Realitystar will sich in Zukunft einen seiner größten Träume erfüllen - wenn auch mit etwas Nachhilfe.

Im Sommer war Kate Merlan (38) in der "Villa der Versuchung" zu sehen - mit Womanizer Gigi Birofio. © Joyn

Die 38-Jährige, die derzeit im ProSieben-Format "Die Abrechnung" zu sehen ist, will eines Tages unbedingt einmal Mama werden.

In einem Interview mit Promiflash spricht die Ex von Jakub Jarecki (30) ganz offen über ihren bislang unerfüllten Babywunsch - demnach habe sie ganz genaue Vorstellung.

"Natürlich durch Sex ist ein Kind immer am besten zu machen. Wir haben ja auch alle gerne Sex. Und dementsprechend wäre es natürlich super, wenn es beim Sex passiert", erklärt Kate.

Für den Fall, dass sie nicht auf natürlichem Wege schwanger werden sollte, käme für sie auch eine alternative Methode infrage.

Speziell über eine künstliche Befruchtung habe sie eigener Aussage zufolge schon ausgiebig nachgedacht und eine Entscheidung getroffen.