Baby-Alarm bei Kate Merlan: Jetzt spricht sie von Nachwuchs
Köln - Schlägt für Kate Merlan (38) schon bald die große Stunde? Der Realitystar will sich in Zukunft einen seiner größten Träume erfüllen - wenn auch mit etwas Nachhilfe.
Die 38-Jährige, die derzeit im ProSieben-Format "Die Abrechnung" zu sehen ist, will eines Tages unbedingt einmal Mama werden.
In einem Interview mit Promiflash spricht die Ex von Jakub Jarecki (30) ganz offen über ihren bislang unerfüllten Babywunsch - demnach habe sie ganz genaue Vorstellung.
"Natürlich durch Sex ist ein Kind immer am besten zu machen. Wir haben ja auch alle gerne Sex. Und dementsprechend wäre es natürlich super, wenn es beim Sex passiert", erklärt Kate.
Für den Fall, dass sie nicht auf natürlichem Wege schwanger werden sollte, käme für sie auch eine alternative Methode infrage.
Speziell über eine künstliche Befruchtung habe sie eigener Aussage zufolge schon ausgiebig nachgedacht und eine Entscheidung getroffen.
Kate Merlan träumt von Zwillingen
"Wenn es jetzt aber nicht mehr klappen sollte, würde ich es auch anders probieren." Statt sich jedoch "nur" für ein Baby künstlich befruchten zu lassen, denkt Kate an etwas ganz anderes.
"Aber dann würde ich wahrscheinlich direkt zwei auf einmal reinmachen lassen. Wenn schon, denn schon direkt zwei auf einen Schlag - dann habe ich ein bisschen Zeit gespart."
Druck macht sich die 38-Jährige aber nicht - trotz ihres eigenen Umfelds. "Jetzt ist, glaube ich, wieder irgendwer schwanger [...], wo ich mir dann denke, wenn bei ihr unten noch eins mit über 40 rauskommt, dann kommt das bei mir auch raus. Und deswegen mache ich mir da immer keinen Stress", stellt die Ex-"Temptation Island"-Teilnehmerin klar.
Mit Ex Jakub ist der Traum vom ersten Nachwuchs nicht in Erfüllung gegangen. Trotz der gemeinsamen Teilnahme am Erotik-Format "Stranger Sins" Anfang des Jahres ging die Ehe nach nur einem halben Jahr zu Ende.
