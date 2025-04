Fetter Zoff bei Kate Merlan und Jakub Jarecki: Das hat Rapper Finch damit zu tun

Köln - Lange getrennt und trotzdem noch Zoff! Zwischen Kate Merlan (38) und Noch-Ehemann Jakub Jarecki (29) fliegen mal wieder die Fetzen. Aber was hat Skandal-Rapper Finch (35) damit zu tun?

"Ich wusste schon immer, dass ihr Charakter und ihre Psyche sehr, sehr schwierig sind. Das habe ich sehr, sehr lange in Kauf genommen", stellt sich Jakub aus dem Nichts als Ritter der Kokosnuss und Seelenheiler dar.

Via Instagram keifen sich die toxischen Streithähne wieder derart an, dass sich die Balken biegen.

Mittlerweile sind Kate und Jakub seit August 2024 endgültig getrennt. Dennoch kommt es immer wieder zu heftigen Streitereien. Diesmal geht Eifersuchtspinsel Jakub an die Decke, weil seine Ex eine Affäre mit Rapper Finch haben soll.

Die TV-Bekanntheit soll nämlich mit Finch etwas am Laufen haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/finch

An seine eigene Traumhochzeit will Jakub überhaupt nicht mehr zurückdenken. "Ich habe ihr damals das Jawort gegeben und dafür schäme ich mich heute sehr, weil es einfach nicht so ist."

Dass sich Kate mit Finch treffen und mutmaßlich intimer geworden sein soll, stört Jakub massiv.

"Seit ich weiß, wie oft sie sich mit Finch getroffen hat, habe ich nur noch Kopfkino! Wer seine vulgären Texte kennt, weiß, was die zwei miteinander gemacht haben."

Ex Kate nimmt die Sex-Anspielungen mit Humor, spielt das Theater des 29-Jährigen von Beginn an cool herunter. "Es gibt wieder Stress, der von ihm kommt, nicht von mir, das sage ich direkt."

Auf lange und tiefgründige Gespräche mit ihrem Ex hat der Realitystar überhaupt keinen Bock mehr. "Wir reden nur noch über die Hunde. Mehr gibt es da auch nicht zu reden – und auch nicht länger als eine Minute, sonst ist direkt wieder Stress. Habe auch keinen Bock mehr auf ihn, nach allem, was war."