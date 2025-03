Reality-Star zieht im Urlaub blank und landet dafür beinahe im Knast

In ihrer Instagram-Story erklärte die Noch-Ehefrau von Jakub Jarecki (29) ihren Followern, dass sie nach dem Bad in der Sonne keine Bikiniabdrücke auf der Haut haben wollte. Aus diesem Grund habe sie sich ihres Oberteils entledigt.

FKK mit Blick aufs blaue Meer ist hierzulande und in vielen anderen europäischen Ländern längst nichts Außergewöhnliches mehr. In Thailand sieht das Ganze jedoch etwas anders aus. Mit den Folgen der Aktion hat Kate jedenfalls nicht gerechnet.

Die ehemalige " Sommerhaus der Stars "-Kandidatin ist für ihren freizügigen Kleidungsstil berühmt und berüchtigt. Auch während ihrer Faulenzer-Auszeit wollte sie nicht mit ihren Reizen geizen. Und so zog sie auch am Traumstrand in Asien einfach blank.

"Sie waren sehr laut und ich hab kein Wort verstanden, was sie geredet haben, aber soweit ich weiß, sollte ich abgeführt werden, weil das verboten ist, sich oben ohne zu sonnen", ließ Kate ihre Community wissen.

Sichtlich überrascht schob die gebürtige Salzwedelerin dann noch hinterher: "Ich wusste das nicht, dass man sich nicht oben ohne sonnen darf in Thailand. Wusstet ihr das?" Mit welchen Mitteln sie die Verhaftung dann doch noch verhindern konnte, verriet Kate nicht.

Inzwischen ist die frühere "Kampf der Realitystars"-Kandidatin wieder in ihre Heimat zurückkehrt, wo in den nächsten Tagen und Wochen offenbar eine gravierende Veränderung ansteht. Die 38-Jährige möchte aus ihrer Baustellen-Wohnung ausziehen und einen Neuanfang starten.

Kurz vor Weihnachten hatte Kate verärgert mitgeteilt, dass sie über Nacht ihr Reich samt der kompletten Einrichtung verlassen müsse, weil bei Bauarbeiten in der Nachbarwohnung so krasse Schäden entstanden seien, die sich auch auf ihre Bude ausgewirkt hätten - wie etwa Wasser in den Wänden. Zudem wohnt auch noch ihr Ex nebenan.