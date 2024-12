Ist Kate Merlan schwanger? Trash-Queen postet verdächtiges Foto und sorgt für Spekulationen!

Allerdings nimmt sie den Gerüchten auch direkt wieder den Wind aus den Segeln. Denn sie anschließend postet sie einen kurzen Clip in ihrer Story, der zeigt, dass sie immer noch einen flachen, durchtrainierten Bauch hat und es sich bei dem kleinen Bäuchlein eher um ein Food-Baby gehandelt hat.

Ihre Anhänger springen direkt drauf an und auch die 37-Jährige heizt die Spekulationen weiter an. Denn auf einen Kommentar eines Fans, der geschrieben hat: "Ist die vielleicht auch schwanger?", antwortet sie mit: "Das ist jetzt die Frage aller Fragen, ob 'Die' schwanger ist …".

In ihrer Instagram-Story hat die Ex-Frau von Jakub Jarecki (28) nämlich ein verdächtiges Foto gepostet, auf dem ein kleiner Bauch zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Vielleicht kann man es jetzt besser erkennen?". Verziert hat sie das Bild zudem mit einem Lach-Emoji.

Das Reality-Sternchen hat sich in Rapper Finch (34, nicht im Bild) verliebt. © Instagram/katemerlan (Screenshot)

Doch wie lange dies noch so ist, steht auch in den Sternen. Denn auf ihrer eigenen Weihnachtspromi-Party in Köln verraten hat, ist das Reality-Sternchen neu verliebt!

Dabei handelt es sich um keinen geringeren als den ihrer Meinung nach besten Rapper Deutschlands, Finch. Das Problem an der ganzen Geschichte: Der in Frankfurt/Oder geborene 34-Jährige weiß nichts davon.

"Ich habe mich aber bisher nicht getraut, ihm das selbst zu sagen oder ihn bei Instagram anzuschreiben", erklärt Kate gegenüber der BILD.

Damit dürfte die 37-Jährige erstmal weiter Single bleiben und auch das Thema Kinder wird zunächst keins sein.

Ob sie jedoch noch lange ohne Partner ist, ist fraglich, denn "gerade jetzt zur Weihnachtszeit", verliebe sich Kate gerne.