Katharina Dürr ganz offen über Schwangerschaft: "War geschockt!"

Katharina Dürr (40) war geschockt als sie von ihrer Zwillingsschwangerschaft erfuhr. © Screenshot/Instagram/katharina_duerr_

"Ich war geschockt, und ich fand es nicht so prickelnd", erklärte die 40-Jährige auf die Frage eines Followers, wie sie damals reagiert habe.

"Es gibt ja viele, die wünschen sich Zwillinge. Ich wollte immer nur ein Kind haben", so Katharina weiter. Ein Mädchen. Ein verwöhntes Einzelkind, wie sie selbst einst eines gewesen sei, fügte sie mit einem tränenlachenden Emoji ergänzend hinzu.

Von ihrer Zwillingsschwangerschaft erfahren habe sie in der elften Woche im Krankenhaus, nachdem Dürr mit Schmerzen in die Klink gefahren war.

Die anwesenden Schwestern sind mit der Situation wohl nicht gerade sensibel umgegangen. "Die Schwestern waren einfach kacke. Die haben mich so unter Druck gesetzt, mit Sätzen wie: 'Freuen Sie sich gar nicht, oder wie?'", echauffierte sich die Sommerhaus-Teilnehmerin am Wochenende in ihrer Story.

Offensichtlich nicht.