Katie Price im Krankenhaus: Busenwunder wacht mit blutendem Auge auf

Katie Price (45) vermutet Stress als Ursache für ihre gesundheitlichen Probleme. © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Wie Daily Star berichtete, war das Playboy-Model dazu gezwungen, einen Notarzt aufzusuchen, nachdem ihr Auge plötzlich zu bluten begonnen hatte.

Katies Tochter Bunny war die Erste, die das Problem am frühen Morgen bemerkte.

"Ich bin um sieben Uhr morgens aufgewacht, um Bunny für die Schule fertig zu machen. Sie rief: 'Mama, Mama, dein Auge blutet.' Ich sagte: 'Was meinst du damit, mein Auge blutet?' Sie antwortete: 'Da, in deinem Auge.' Und ich dachte: Will sie mich verarschen? Weil sie mir immer Streiche spielt", erzählte das Erotik-Wunder.

Katie fuhr fort: "Dann habe ich in den Spiegel geschaut und dachte: Scheiße, was zum Teufel ist mit meinem Auge passiert? Ich dachte nur, ich kann mein Auge nicht so lassen, warum blutet es und was ist passiert? Ich bin einfach so aufgewacht."

Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme ließ sich Katie nicht davon abhalten, am selben Tag noch eine Kino-Premiere zu besuchen. Die Blicke der Anwesenden waren ihr damit sicher.