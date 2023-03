Katja Burkard feiert Jubiläum: So lange ist sie bereits RTL-Moderatorin!

Katja Burkard (57) feiert am 1. April rundes RTL-Jubiläum. © Instagram/katja_burkard_official

Katja Burkard blickt auf eine beachtliche Karriere zurück. Die studierte Politikwissenschaftlerin moderiert bereits seit 1997 das Mittagsjournal "Punkt 12" und ist als Gesicht der beliebten RTL-Sendung wohl gar nicht mehr wegzudenken.

Die Kölnerin arbeitet jedoch nicht nur als Fernsehmoderatorin, sondern hat bereits in verschiedenen Formaten - beispielsweise bei "The Masked Singer" - mitgewirkt, ein Kinderbuch herausgebracht und liefert auch ihren mehr als 200.000 Instagram-Fans regelmäßig neuen Content auf ihrem Kanal.

Auch am Freitag teilte die zweifache Mutter wieder einen neuen Schnappschuss mit ihrer Community, auf dem sie in gewohnter Manier in die Kamera strahlte und ihre Fans abermals mit ihrem Lächeln begeisterte.

Doch damit nicht genug, denn im selben Zuge verriet die erfahrene Moderatorin, dass es am kommenden Wochenende etwas zu Zelebrieren gibt: Katja feiert am 1. April nämlich ihr 30-jähriges RTL-Jubiläum, wie sie verriet!

So dauerte es nicht lange, bis sich in der Kommentarspalte des Beitrags zahlreiche Fans-Stimmen meldeten, die ihrem Idol zu dem tollen Meilenstein gratulierten.