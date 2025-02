Liebes-Krise: Katja Burkard trennte sich von ihrem Hans Mahr!

Köln - Katja Burkard (59) geht bereits seit vielen Jahren an der Seite ihres Partners Hans Mahr (75) durchs Leben - nun offenbarte die TV-Moderatorin jedoch, dass ihr Liebster und sie im Jahr 2022 für längere Zeit getrennt waren.

Fernsehmoderatorin Katja Burkard (59) und Journalist Hans Mahr (75) sind seit 27 Jahren liiert. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. © Henning Kaiser/dpa

Von dem Liebes-Aus auf Zeit, das der Öffentlichkeit gänzlich verborgen geblieben war, berichtet die zweifache Mutter in ihrem neuen Buch "60 ist das neue 60" (Penguin Verlag), das am heutigen Donnerstag erscheint und in dem sie auf ihr bisheriges Leben zurückschaut. RTL hat vorab bereits einen Blick ins Buch geworfen.

In ihrem Werk geht Katja dabei nicht nur auf die Höhen ein, sondern blickt auch auf die Tiefen zurück. Dazu zählt auch eine fast einjährige Trennung von dem Vater ihrer beiden Töchter Marie-Therese (23) und Katharina (17), die Anfang 2022 erfolgte.

Die Krise zwischen ihrem Hans und der 59-Jährigen sei damals "so heftig" gewesen, "dass sie fast ein ganzes Jahr dauerte und dazu führte, dass wir uns zeitweilig trennten", schreibt sie in ihrem Buch.

Der Entschluss, eine Liebes-Pause einzulegen, sei dabei von Katja ausgegangen - aber nicht, weil gar ein anderer Partner oder Partnerin im Spiel gewesen sei, wie die Kölnerin betonte. Stattdessen hätten der Journalist und die TV-Moderatorin sich durch "unterschiedliche Entwicklungen ganz schön weit voneinander entfernt".