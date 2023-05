Katja Burkard "wollte es nicht wahrhaben": Nun muss sie "SO" durch Venedig laufen

Venedig (Italien) - Katja Burkard (58) lässt es sich zurzeit wieder einmal in Venedig gut gehen, das Wetter machte der RTL-Moderatorin jedoch einen unerwarteten Strich durch die Urlaubs-Rechnung. So musste die Kölnerin prompt zu einer modischen Notlösung greifen.

"Wenn der Vati direkt wusste, wie's Wetter wird, und die Mutti es nicht wahrhaben wollte", scherzte Katja in der Caption und teilte wenig später noch zwei weitere Schnappschüsse des improvisierten Regen-Outfits auf ihrem Kanal.

Stattdessen musste die 58-Jährige sich in einen knallgelben Regen-Poncho hüllen, unter dem ihr sommerlicher Anzug hervorblitzte, den es vor dem Niederschlag zu schützen galt.

Dort hatte Katja nämlich einen seltenen Blick auf ihren Liebsten gewährt, während das Paar augenscheinlich einen Boots-Ausflug unternahm. Die Kölnerin lächelte auf dem Schnappschuss tapfer in die Kamera - das war jedoch nicht etwa dem sonnigen Wetter geschuldet, das sie sich wohl herbeigesehnt hatte.

Die "Punkt 12"-Moderatorin hat sich dabei jedoch nicht alleine auf die Reise begeben, sondern erkundet die venezianische Hauptstadt zusammen mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Hans Mahr (74), wie ihre Fans am Samstag in ihrer Story zu sehen bekamen.

Nicht zum ersten Mal ist Katja aktuell in den Gassen Venedigs unterwegs, genießt dabei den italienischen Kaffee und die eine oder andere Spritztour über die berühmten Wasserstraßen der Stadt, wie sie ihren rund 207.000 Instagram-Fans bereits in den vergangenen Tagen gezeigt hatte.

Katja Burkards Fans (58) überschütteten ihr Idol trotz Regen-Poncho mit Komplimenten. © Instagram/katja_burkard_official

"Zu Hause habe ich einen 1A-Trenchcoat und Regenjacken … Aber eben zu Hause, deshalb bin ich heute in Venedig SO rumgelaufen …", schrieb Katja zu dem Beitrag und bewies, dass sie auch über sich lachen kann. Dann fügte sie noch eine Erinnerung an sich selbst hinzu: "Wer die Wettervorhersage liest, ist im Vorteil."

Bei ihren Fans rief der Poncho-Look allerdings eine wohl unerwartete Reaktion hervor! Statt über das Outfit ihres Idols zu spotten, überhäuften Katjas Follower die RTL-Moderatorin nämlich mit jeder Menge Komplimenten.

"Du kannst alles tragen", "Selbst das schlechteste Wetter kann deiner Schönheit nichts anhaben" oder "Du siehst auch in einer Mülltüte zum Anbeißen aus", war unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.