15.000-Euro-Geheimnis in Katja Krasavices Tanga-Schublade: Damit hat sie nicht gerechnet

Am Dienstag veröffentlichte Katja eine Instagram-Story. Darin zu sehen war ihre Unterwäscheschublade.

Per se ist das für die Sängerin nicht ungewöhnlich, doch diesmal ging es nicht erstrangig um ihre Tangas.

Katja ist unter anderem für ihren pompösen Lifestyle bekannt. Kein Wunder, dass an ihr häufig alles glitzert und funkelt.

Dafür gibt sie übrigens nicht wenig Geld aus. So berichtete Katja, dass sie sich vor einiger Zeit ein Armband von Cartier kaufte, das ihr so gut gefiel, dass sie sich das gleiche Modell auch noch in einer anderen Farbe zulegte. Schlappe 30.000 Euro gab sie insgesamt für die Armbänder aus.

Doch lange Freude hatte die Blondine an dem zweiten Armband nicht. "Leute, ich hatte wochenlang ein Riesenproblem", erzählte sie in ihrer Story.