Katja Krasavice gönnt sich Gold-Gerichte à la Ribéry: "Ich will Geld essen"

Katja Krasavice (28) scheint auf den Gold-Geschmack gekommen zu sein! © Montage: instagram/katjakrasavice

"Goldenes Steak, goldener Burger, goldene Baklava und mein goldener Cappuccino, läuft bei mir", zählt die Ex-DSDS-Jurorin in einer aktuellen Instagram-Story auf und filmt dabei die mit Blattgold umhüllten Bestellungen auf dem Tisch.

"So lebt sich's", befindet die Musikerin - dann fällt ihr auch noch ihr zum Essen passender Schmuck ein, sie hält ihre Hand in die Kamera und präsentiert: "Die goldene Rolex natürlich, goldene Ringe."

Auch das anschließende Ablecken ihrer mit Gold beschmierten Finger scheint die Influencerin sehr zu genießen.

In einem weiteren Video lässt sich die 28-Jährige sogar ein Stück Steak in den Mund stecken und schreibt dazu: "ich habe Hunger, ich will Geld essen" - ein Zitat der Hip-Hop-Formation K.I.Z..