Katja Krasavice: "Mindestens 15-mal Sex die Woche, sonst mache ich Schluss!"

Berlin - Von Fragen, ob sie gelenkig sei, über ihr kommendes Album, bis zu ihren Füßen: Am heutigen Mittwoch ließ Katja Krasavice (26) keine Frage ihrer Fans offen.

Die Rapperin erzählt, dass sie sich nicht zwischen ihrem Po oder ihren Brüsten entscheiden könnte, sondern einfach alles an sich liebt.

In einer Beziehung mit der Rapperin habe ein Mann Luxusprobleme. Er müsse allzeit bereit sein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/KatjaKrasavice

Doch schockiert am meisten ihre Antwort auf die Frage, wie oft sie in einer Woche Sex habe, wenn sie in einer Beziehung ist.

Als Antwort postet Katja ein Zitat aus einem Interview von 2019: "Ich schlafe zwölf bis 15-mal pro Woche mit meiner Frau", heißt es - und daran habe sich nichts geändert.

"Ich meine das jetzt vollkommen ernst. Wenn ich in einer Beziehung bin und mein Freund mich nur 15 Mal in der Woche knallt, mache ich Schluss! 2019 habe ich das gepostet und das bleibt auch für immer so. Ein Mann hat mit mir Luxusprobleme. Er muss immer ready sein", kommentiert sie den Instagram-Post.

Es gäbe keinen Ort, der dafür nicht gut geeignet wäre: "This Bitch is a Rockstar seit über 10 Jahren."

Neben den schlüpfrigen Einblicken macht Katja ihre Fans neugierig auf ihr kommendes Album "Ein Herz für Bitches" und promotet ihren OnlyFans-Account.

Auch über ihren Podcast "Queen of Bitches" zusammen mit Marwin Balsters spricht sie, da am morgigen Donnerstag schon der Dreh der neuen Folge ansteht.

Bis dahin können ihre Fans ihr und Marwin noch mehr Fragen stellen, die sie dann im Podcast beantworten wird.