Katja Krasavice setzt Zeichen gegen Ausgrenzung: "Hätte den Song damals gebraucht!"

Leipzig - Kurz vor dem Erscheinungsdatum ihres neuen Albums "Ein Herz für Bitches" am 1. September 2023 haut Rapperin Katja Krasavice (26) eine neue Single-Auskopplung raus. In "Neonlights" schlägt die Musikerin, die zuletzt sogar Konflikten mit Pop-Titan Dieter Bohlen (69) nicht aus dem Weg ging, wieder ruhigere Töne an.