Katja Krasavice vor Gericht: Veranstalter sagt Konzert ab – und muss blechen

Katja Krasavice (27) sollte im Oktober 2021 eigentlich in Lüneburg auftreten, doch das Konzert wurde unrechtmäßig abgesagt. © Henning Kaiser/dpa

Die Behörde entschied am Montag, dass der Mann die Summe in Höhe von rund 22.000 Euro an die Sängerin bzw. die von ihr beauftragte Konzertagentur zahlen muss.

Hintergrund des Urteils ist ein abgesagter Auftritt der heute 27-Jährigen beim "Summer Island Music Festival" in Lüneburg im Oktober 2021.

Dem Gericht zufolge hatte die Agentur das Konzert mit einer Firma vertraglich vereinbart. Nach der Absage forderte Krasavice von dem Beklagten die Vertragsstrafe – so, wie es im Gastspielvertrag vereinbart worden war.

"Der Beklagte hafte aus dem Gastspielvertrag persönlich, weil er gegenüber der Konzertagentur aufgetreten sei, als existiere eine GmbH, für die er Erklärungen abgeben könne", so das Landgericht weiter.

Der Haken: Die Firma soll nie im Handelsregister eingetragen worden sein. "Der Beklagte habe nur einen Rechtsschein gesetzt, auf den die Klägerin zu Recht vertraut habe."

Demnach habe der Mann gar nicht das Recht gehabt, das Konzert abzusagen. Weil er es doch tat, habe er den Vertrag "schuldhaft verletzt".