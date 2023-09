Katja Krasavice: Was in der "Ein Herz für Bitches"-Box dieses Mal fehlt

Leipzig - Wochenlang haben Fans dem Release entgegengefiebert: Am Freitag erschien "Ein Herz für Bitches" , das inzwischen vierte Album von Katja Krasavice (27). Wie zuvor lieferte die "Boss Bitch" ihren Fans auch diesmal eine limitierte Box zur neuen Platte. TAG24 hat sich die Fanbox angeschaut.

Mit ihrem neuen Album "Ein Herz für Bitches" lieferte Katja Krasavice (27) ihren Fans wieder mal eine limitierte Box zur Platte. Getreu dem Titel kam diese im Herz-Look. © Christian Grube

Wie bereits bei "Eure Mami" und "Pussy Power" kommt auch die neue Box in einem ziemlich schicken Design daher. Nach simplen Kisten in Silber oder Plüsch-Look ging Katja diesmal jedoch sogar noch etwas weiter, denn passend zum Album-Titel ist die "Ein Herz für Bitches"-Box ein rotes Herz, auf dem das Album-Cover prangt.

Was ist nun in der Box enthalten? Für einen Preis um die 50 Euro bekommen Fans:

Das Album als CD



Einen Kissenbezug im Design des Album-Covers



Ein "Mensch ärgere dich nicht"-Spiel, passend zur Platte betitelt "Bitch ärgere dich nicht"



Ein Basecap



Einen roten Handspiegel, ebenfalls in Herzform



"Cherry Lollipop", ein Bodyspray von Katja Krasavice angelehnt an ihren Softdrink "Sugarmami"



In Sachen Qualität entsprechen die Inhalte dem, was man von einer derartigen Box erwarten würde. Vergleicht man jedoch, was andere Künstler für derartige Sammler-Edition verlangen, kann sich das Katja-Paket durchaus sehen lassen.