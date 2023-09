Katja Krasavice teilt auf neuem Album gegen Promi-Männer aus: "Nimmt ihn in den Mund, um viral zu gehen"

Nach dieser Manier geht es auch bei den restlichen neuen Songs weiter. Vor allem mit "Legend, "Ein Herz für Bitches", "Ohne einen Mann" und "Mia Khalifa" setzt sie Zeichen für Frauenpower. Wer Katja vor allem von YouTube oder ihren ersten Versuchen in der Musik kennt, dürfte vielleicht von den starken Messages überrascht sein - wer sie allerdings in jüngster Vergangenheit näher verfolgt hat, weiß: Feminismus ist für sie nicht nur ein Trend-Thema. Sie meint es ernst.

Auf dem Track "Bilderbuch" teilen die beiden nun gegen DSDS und Co. aus: "War schon ein Superstar, bevor Deutschland danach gesucht hat" und "Auf dem Stern wurd mir gesagt, ich hätt nie mehr aus mir gemacht. Doch ich mach schon, seit es mich gibt, was ich tief im Herzen lieb".

Dieter Bohlen (69, l.) und Oliver Pocher (45) bekommen beide ihr Fett weg. © Montage Henning Kaiser/dpa

Aber natürlich wäre Katja nicht Katja, wenn sie nicht auch ein paar lustige Spitzen zu verteilen hätte. Dass sie nicht viel von Oliver Pocher (45) hält, ist kein Geheimnis.

Auf dem Track "Legend" bekommt er seine Abreibung: "Pocher denkt, dass mein Name für Blasen steht, aber nimmt ihn in den Mund, um viral zu gehen." und "Ja, das würde safe seine Karriere retten. Ha, ich meine, wenn er 'ne Karriere hätte."

So ganz will sich die 27-Jährige aber von ihrem "Sex-Image" nicht lösen. Wer also auf typisch übertrieben sexuelle Lines à la "Million Dollar Ass" hofft, wird beispielsweise mit "Baby, sag mir wie ich schmeck'. So nass als ob Nachbarn grad ihren Rasen sprengen" bedient.

Pünktlich zum Album-Release wurde auch das Musikvideo zum Lied "Ein Herz für Bitches" veröffentlicht.