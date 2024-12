"Mein Herz blutet": Katja Krasavice will Magdeburger Anschlags-Opfer unterstützen

Katja Krasavice (28) hat den Betroffenen des Magdeburger Anschlags finanzielle Unterstützung angeboten. © Instagram/katjakrasavice

Nach der Amok-Fahrt eines 50-jährigen Mannes, die am Freitagabend in Magdeburg mindestens fünf Menschen in den Tod riss und Hunderte teils schwer verletzt zurückließ, ist die Anteilnahme in der Bevölkerung groß.

So auch bei Katja Krasavice, die sich auf Instagram mit emotionalen Worten meldete: "Ich saß gestern vor meinem Fernseher und habe geweint. (...) Daran zu denken, dass sich gestern Familien angezogen und sich gefreut haben, zusammen Zeit zu verbringen, ohne zu wissen, dass es deren letzter Moment zusammen ist, zerreißt mich."

Angesichts der durch den Anschlag hervorgerufenen Traumatisierungen bei Angehörigen und Opfern wolle sie nun ihre Hilfe anbieten, so die 28-Jährige weiter: "Mein Herz blutet."

An die Betroffenen gerichtet schrieb sie: "Wer von Euch nicht weiter weiß, wie er Medikamente oder sonstiges bezahlen kann, ich gebe mein Bestes für Euch da zu sein." Man solle sich per Nachricht bei ihr melden.