Ungewöhnliches Paar: Was machen diese beiden zusammen in Leipzig?

Leipzig - Nanu, was machen die denn zusammen hier? Das werden sich so manche Leipziger gefragt haben, als sie Rapperin Katja Krasavice (27) und Moderator Kai Pflaume (56) in der Stadt gesichtet haben. Was war da los?

Katja Krasavice (27) und Kai Pflaume (56) haben sich in Leipzig auf ein Eis getroffen. © Screenshot/Instagram/milchbarpinguin

Lecker, denkt sich der gebürtige Hallenser vermutlich, als er sich über seinen Kindereisbecher beugt und zum Löffel greift. Doch plötzlich greift eine Hand mit langen pinkfarbenen Fingernägeln danach.

Kai kann es nicht fassen: Katja Krasavice klaut ihm soeben seinen Eisbecher – ist aber gnädig und schiebt ihm ihr (viel größeres) Eis im Gegenzug hin. Puh, Glück gehabt.

So geschehen am Sonntag im bekannten und beliebten Leipziger Eiscafé "Milchbar Pinguin" in der Innenstadt, wie man auf dem Instagram-Kanal des Moderators erfährt.

Offenbar haben die beiden zusammen für Pflaumes YouTube-Kanal "Ehrenpflaume" gedreht. Dazu waren sie nicht nur in der Eisdiele unterwegs, sondern auch an anderen Orten in Leipzig, wie in seiner Story zu sehen ist.

"Der Dreh gestern mit Katja Krasavice in Leipzig war für uns beide eine gute Gelegenheit, an Orte unserer jeweiligen Jugend in der Stadt zurückzukehren", schreibt er zu einigen Fotos dazu, auf denen sie augenscheinlich in der Nähe des Elsterwehrs spazieren gehen.