Schock für Katy Karrenbauer: "Hinter Gittern"-Star meldet sich vom Krankenbett

Katy Karrenbauer (61) liegt nach einem leichten Schlaganfall im Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/katy.karrenbauer (Bildmontage)

"Ihr seht, ich sehe scheiße aus, den Anblick kann ich Euch leider nicht ersparen", zeigte sich der "Hinter Gittern"-Star nichtsdestotrotz humorvoll. Ein langes Pflaster klebte an der Seite ihres Halses.

"Mit der langen Narbe am Hals werde ich leben, es kommt auch bald noch eine auf der anderen Seite dazu", erklärte die 61-Jährige und deutete eine weitere Operation an. Doch was war eigentlich passiert?

"Ich hatte einen leichten Schlaganfall und durch Früherkennung und zeitnahes Handeln konnte man mir jetzt so schnell helfen", erzählte Karrenbauer. "Ich habe letzte Woche Dienstag meine Hand nicht bewegen können, die Hand und den Unterarm", schilderte die Schauspielerin.

Sie habe sofort den Verdacht gehabt, dass es sich dabei um einen Schlaganfall handeln könnte. Erst nach einer Viertelstunde sei sie wieder in der Lage gewesen, zu greifen. Ein Venenarzt habe dann festgestellt, dass etwas mit ihren Gefäßen nicht in Ordnung sei.