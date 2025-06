Album-Desaster und heftige Kritik: Katy Perry und Orlando Bloom vor Liebes-Aus?

"Katy war extrem frustriert über den schlechten Start. Das hat sie sehr gestresst. Orlando zeigte Verständnis, aber es belastete die Beziehung", so die Quelle.

Grund für die Probleme soll der schlechte Start des aktuellen Albums "143" der "Last Friday Night"-Interpretin gewesen sein.

Laut Page Six wollen die beiden nur noch das Ende von Perrys Tour im Dezember abwarten, bevor sie die Trennung offiziell machen.

© Dan Steinberg/Invision/AP/dpa

Falls die Gerüchte stimmen, wäre dies nicht das erste Beziehungsende der beiden: Bereits im Jahr 2017 trennten sich Perry und Bloom für rund ein Jahr.

Die 40-Jährige gab in einem Podcast an, dass sie damals Abstand brauchte und an sich arbeiten musste - während der 48-Jährige gerade frisch aus einer anderen Beziehung kam.

"Orlando und ich streiten schnell und leidenschaftlich - aber wir vertragen uns auch genauso schnell wieder", so der Popstar.

Die beiden lernten sich 2016 auf einer After-Show-Party der "Golden Globes" kennen. Nach einigen Höhen und Tiefen verlobten sie sich am Valentinstag 2019 und durften im folgenden Jahr Töchterchen Daisy Dove auf der Welt begrüßen.