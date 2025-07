Großer Schreck bei Katy Perry: Sängerin reitet Schmetterling - doch dieser sackt plötzlich in die Tiefe

USA - Schockmoment bei Katy-Perry -Konzert: Als die Popsängerin auf einem übergroßen Schmetterling durch die Halle flog, sackte dieser plötzlich in die Tiefe.

Alles in Kürze

Sie selbst scheint den Vorfall jedoch mit Humor zu nehmen, denn in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post veröffentlichte die Brünette laut dem Boulevardblatt ein Bild des Missgeschicks und schrieb darunter: "Gute Nacht, San Fran" ( Anm. d. Red.: gemeint ist die US-Stadt San Francisco ) - dort hatte das Konzert stattgefunden.

Dabei rutschte der Schmetterling nach unten. Perry verlor dabei fast das Gleichgewicht und klammerte sich an der Requisite fest.

Wie Page Six berichtet, schwebte die 40-Jährige über die Köpfe ihrer Fans und performte gerade ihren Hit "Roar", als es zu dem Zwischenfall kam.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art während ihrer "The Lifetimes Tour". Vor gut zwei Wochen kippte eine Stahlkugel, in der sich die Sängerin befand. In letzter Sekunde konnte sie Seile ergreifen, um sich festzuhalten.

Kurz darauf eilte ihre Crew zur Hilfe und brachte Perry samt Kugel sicher zurück auf den Boden.

Auch bei einem Konzert von Beyoncé (43) passierte ein ähnlicher Vorfall. Als sie in einem roten Auto über das Publikum flog, stoppte dieses plötzlich und neigte sich gefährlich.