Ausgerechnet zum Tour-Start: Katy Perry muss mehrere Konzerte absagen

Guadalajara (Mexiko) - Knapp eine Woche nachdem die Sängerin und frischgebackene Astronautin wieder zurück auf der Erde gelandet ist, möchte sie mit ihrer "The Lifetimes Tour" so richtig durchstarten. Doch jetzt gibt es einige Startschwierigkeiten bei Katy Perry (40).

Das hat sich die Sängerin (40) sicherlich anders vorgestellt. Teilweise sind noch mehr als 70 Prozent ihrer Konzerte nicht verkauft. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Ersten Rezensionen zufolge ist das neueste Album "143" der US-amerikanischen Sängerin wohl eher ein Reinfall. Auf Google erreicht es gerade einmal eine Bewertung von 3,7 von 5 Sternen. Aus diesem Grund haben auch viele Kritiker erwartet, dass die 40-Jährige ein großes Problem damit haben wird, die Konzerthallen, in denen sie auftritt, vollzubekommen.

So berichtet beispielsweise der amerikanische Ableger des Nachrichtenportals "The Sun", dass für ihr Konzert am 13. Mai in Minneapolis noch über 70 Prozent der Karten nicht verkauft sind. Doch auch zum Tour-Start gibt es Probleme, diese liegen allerdings nicht bei der "I Kissed a Girl"-Sängerin, sondern an der Location!

Katy Perry teilte am Montag in ihrer Instagram-Story einen Beitrag des Veranstalters, in dem dieser die kommenden Konzerte in der mexikanischen Stadt Guadalajara absagt. Grund dafür: Die Halle, in der der Superstar auftreten soll, ist noch gar nicht fertig gebaut!

Darunter schrieb sie: "Vorige Woche habe ich mein Team zu der Halle geschickt, um nachzuschauen, doch es gab nichts, was wir hätten tun können."