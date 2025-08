Nach Trennung von Orlando Bloom: Geht Katy Perry nun mit diesem Politiker aus?

Alles in Kürze

Hat Justin Trudeau (53) ein Auge auf Katy Perry geworfen? © Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

"Sie interessieren sich füreinander, aber es wird eine Weile dauern, bis sich zeigt, wohin das führen wird", führte der Insider weiter aus. Schließlich tourt Perry derzeit um die Welt, während Trudeau "dabei ist, sein Leben neu zu ordnen, jetzt, da er nicht mehr Premierminister von Kanada ist".

Zudem haben beide Kinder von anderen Partnern, leben in unterschiedlichen Ländern – der 53-Jährige in Kanada, Perry in den USA.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Verbindung der beiden in Zukunft entwickeln wird.

Gegenüber der US-amerikanischen Sun erklärte ein weiterer Insider allerdings bereits, dass der Politiker "nette Gesellschaft" sehr zu schätzen wisse. Somit sei Perry "die Art von Frau, die seine Aufmerksamkeit direkt auf sich gezogen hat". Es klingt bisher also alles sehr vielversprechend.