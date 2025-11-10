Witzig oder geschmacklos? Orlando Blooms Neue verkleidet sich als Katy Perry

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Zehn Jahre lang waren Katy Perry (41) und Orlando Bloom (48) zusammen, seit Valentinstag 2019 sogar verlobt. Auch haben die beiden eine gemeinsame Tochter. Wie geschmacklos ist also das Kostüm, dass die angebliche neue Freundin des Hollywood-Stars dieses Jahr zu Halloween trug?

Katy Perry (41) und Orlando Bloom (48) waren zehn Jahre lang liiert. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nur wenige Monate nachdem die Trennung des ehemaligen Traumpaares offiziell wurde, hat Perry bereits ihr neues Liebesglück gefunden.

So geht die Pop-Sängerin seit Kurzem mit dem Ex-Premierminister von Kanada, Justin Trudeau (53), die beiden ließen sich zu Perrys 41. Geburtstag im Oktober erstmals ganz offen als Paar ablichten.

Und auch der "Fluch der Karibik"-Darsteller scheint kein großer Freund von Traurigkeit zu sein. So wurde er in jüngster Vergangenheit immer wieder mit der US-Schauspielerin Rachel Lynn Matthews (32) gesichtet. Auch Halloween verbrachten die beiden zusammen - wie zwei neu veröffentlichte Bilder der beiden zeigen.

Und ebendiese hinterlassen bei vielen Fans der "Bandaids"-Musikerin einen bitteren Beigeschmack.