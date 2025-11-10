Witzig oder geschmacklos? Orlando Blooms Neue verkleidet sich als Katy Perry
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Zehn Jahre lang waren Katy Perry (41) und Orlando Bloom (48) zusammen, seit Valentinstag 2019 sogar verlobt. Auch haben die beiden eine gemeinsame Tochter. Wie geschmacklos ist also das Kostüm, dass die angebliche neue Freundin des Hollywood-Stars dieses Jahr zu Halloween trug?
Nur wenige Monate nachdem die Trennung des ehemaligen Traumpaares offiziell wurde, hat Perry bereits ihr neues Liebesglück gefunden.
So geht die Pop-Sängerin seit Kurzem mit dem Ex-Premierminister von Kanada, Justin Trudeau (53), die beiden ließen sich zu Perrys 41. Geburtstag im Oktober erstmals ganz offen als Paar ablichten.
Und auch der "Fluch der Karibik"-Darsteller scheint kein großer Freund von Traurigkeit zu sein. So wurde er in jüngster Vergangenheit immer wieder mit der US-Schauspielerin Rachel Lynn Matthews (32) gesichtet. Auch Halloween verbrachten die beiden zusammen - wie zwei neu veröffentlichte Bilder der beiden zeigen.
Und ebendiese hinterlassen bei vielen Fans der "Bandaids"-Musikerin einen bitteren Beigeschmack.
Online kursieren die Bilder von Orlando Bloom und seiner Flamme im "Katy Perry"-Kostüm
Rachel Lynn Matthews verkleidet sich als Katy Perry
Während sich Bloom nämlich für ein simples Skelett-Make-up entschieden hat, scheint es so, als hätte sich seine neue Flamme ausgerechnet als seine Ex-Verlobte verkleidet.
So trug Matthews eine schwarze, gewellte Langhaarperücke sowie einen dunkelblauen Weltraum-Anzug. Ganz genau wie die 41-Jährige im April dieses Jahres, als sie gemeinsam mit fünf weiteren Frauen eine Reise ins All antrat.
Nachdem Perry für ganz elf Minuten im Weltall unterwegs war, küsste sie, wieder auf der Erde angekommen, dankbar den Boden - und genau diese Pose machte auch Matthews für ein Bild nach.
Ein kurioser Anblick - der bei nicht allen gut anzukommen scheint.
Titelfoto: Bildmontage: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, HANDOUT / BLUE ORIGIN / AFP