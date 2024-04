Kaum zu glauben: Unter dieser Phobie leidet Backinfluencerin Sally Özcan!

Auf ihrem YouTube-Kanal begeistert Sally Özcan (35) Millionen von Menschen. © Bildmontage: Sallyswelt/Instagram

In der Radio-Sendung "Das große SWR3 Grillen" verriet Sally: "Ich hab's nicht so mit den Eiern". Wäre Sally in einem anderen Beruf tätig, würde sie vollkommen auf Eier verzichten wollen.

"Ich mag die einfach nicht anfassen [...] weil ich weiß, wo sie herkommen. Es ist ja nichts, was so gewaschen bei Dir zu Hause landet", erklärt die 35-Jährige ihre Abneigung. Gelagert werden sie demnach auch getrennt von allen anderen Lebensmitteln.

Bei der Verarbeitung von Eiern müsse sich die Unternehmerin direkt die Hände waschen. Deshalb sei sie auch in keinem Video beim Eier trennen oder aufschlagen zu sehen. Sie bereite alles vor Drehbeginn vor.

"Es darf auch nichts auf die Arbeitsfläche kommen. Da bin ich schon ganz penibel", führt Sally fort.

In ihrem Job als Backinfluencerin wolle sie jedoch weiterhin Eier verwenden. Die Mutter zweier Mädchen erklärt: "Beim Biscuit oder bei anderen eierreichen Speisen wäre es schon ein Problem."