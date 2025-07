Neue Ausreden im Entführungs-Drama! Christina Block will Auftrag nicht erteilt haben

Hamburg - Es wird immer absurder! In der kommenden Woche startet der Prozess gegen die Steakhouse-Erbin Christina Block (52). Sie soll in der Silvesternacht 2023 ihre beiden jüngsten Kinder entführt haben, die bei ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (49) in Dänemark leben. Doch jetzt gibt es eine neue Version.